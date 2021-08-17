شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم الأهلي»: 53% من العاملين بالقطاع مواطنين ونطالب بتأجيل «التوطين» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تناول رئيس اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي، عبد العزيز الفهد، جهود القطاع في توطين الوظائف في ظل جائحة كورونا.
وقال، خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، إن 53% من إجمالي العاملين في التعليم الأهلي من السعوديين، مشيرًا إلى أن جهود التوطين، وبالأخص ما يتعلق بالإناث، بدأت قبل 3 عقود من الزمن.
وطالب عبدالعزيز الفهيد، بتأجيل مبادرة التوطين في التعليم الأهلي للعام المقبل، وذلك بسبب تأثر القطاع بجائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي إلى أن القطاعات التي تم تأجيل مبادرات التوطين بها تشهد في الوقت الحالي تعافيًا.
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