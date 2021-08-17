شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق»: يتبقى 30 يومًا على موسم «الصفري».. وبعد شهرين يبدأ «الوسم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقع د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك دخول موسم “الصفري” بعد 30 يوما بمشيئة الله تعالى. وأضاف الزعاق، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أنه خلال هذه الأيام، قطعت الشمس نصف المسافة الواقعة بين مدار السرطان وخط الاستواء، أي أنه يتبقى 45 يومًا تقريبا ويتساوى طول الليل مع النهار، وتحديدًا في 27 سبتمبر، حيث تشرق الشمس الساعة 6 صباحًا وتغرب 6 مساءً. وتابع د. خالد الزعاق: “أنه بعد 60 يومًا تقريبًا يدخل موسم “الوسم”، وبعد 4 شهور يأتي أطول ليالي السنة”.

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