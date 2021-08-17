شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: سياستنا الخارجية تستند لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن العراق ينطلق نحو سياسة خارجية تستند إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وأن أمن العراق وسيادته مرتكزان لأمن وسلام المنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة بحاجة إلى تفاهمات لتخفيف توتراتها.

وذكر المكتب الرئاسي - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الرئيس صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، سفير روسيا الاتحادية لدى بغداد البروس كوتراشيف، وبحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية وأهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع.

وأشار المكتب إلى أنه تم - خلال اللقاء - استعراض التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية في المنطقة.

وفى السياق نفسه، أكد الرئيس العراقى برهم صالح أن التكاتف الدولى ضرورى لمواجهة التحديات العالمية وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وقال صالح إن "العراق يتطلع نحو تعزيز علاقاته السياسية والاقتصادية والتجارية"، مشددا على "أهمية التكاتف الدولي والإقليمي من أجل مواجهة التحديات العالمية المختلفة، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف وتخفيف التوترات وإرساء السلام فى المنطقة".