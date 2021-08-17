شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تقرر تطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين للسلطنة من العراق وإيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الصحية بسلطنة عمان، اليوم الإثنين، أنها قررت تطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين للسلطنة من العراق وإيران، ويشمل ذلك المواطنين العمانيين القادمين من الدولتين، ابتداءً من اليوم الثلاثاء وحتى إشعارٍ آخر.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ذلك يأتي في إطار متابعة اللجنة العليا بسلطنة عمان المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وطبقا لتقارير الترصد الوبائي على المستوى العالمي.

كما أكدت أن هذه الإجراءات تأتي استنادًا إلى التقارير التي أظهرت تفشيًا خطيرًا للمرض وارتفاعًا حادًا في أعداد الإصابات في بعض الدول والتي تزداد خطورته وتأثيراته على الصحة العامة يومًا بعد يوم، لا سيما مع الانتشار المؤكد للسلالات المتحوّرة فيها والمرتبطة بالسفر، وحمايةً لسائر أفراد المجتمع من هذا المرض وحفظًا لقدرات النظام الصحي والعاملين به على التعامل مع هذا المرض وغيره من الأمراض.