شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة السعودية للفضاء تطلق مبادرة «تمرّن كرائد فضاء» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أطلقت الهيئة السعودية للفضاء اليوم، مبادرة “تمرّن كرائد فضاء”، ضمن أدوارها المجتمعية الهادفة إلى تغذية اهتمامات الجيل الناشئ بقطاعات الفضاء ومجالاته، من خلال تقديم تجربة تفاعلية تحاكي تأهيل رواد الفضاء وأسلوب حياتهم الرياضي والصحي.

وبينت الهيئة أن المبادرة تنطلق بالشراكة مع أكاديمية سبورتسا، فيما تجري فعالياتها على مدى أربعة أيام، مستقطبة الجيل الناشئ من عمر 7 سنوات وحتى 16 سنة، حيث سيتمكن المشاركون من خوض تجربة تأهيل رواد الفضاء في صالة الأنشطة الرياضية، كما ستسهم المبادرة في غرس قيم الانضباط لديهم ورفع مستوى طموحهم.

وتأتي المبادرة ضمن مساعي الهيئة السعودية للفضاء في إعداد رواد فضاء ومهندسي المستقبل، واستقطاب المتميزين منهم للانضمام لمختلف تطبيقات الفضاء عبر برامج تدريبية نوعية، إضافة إلى تحفيز الطلاب على التخصص في المجالات التطبيقية والهندسية التي تختص بعلوم وتقنيات الفضاء.

ودعت الراغبين بالانضمام إلى المبادرة التسجيل من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).