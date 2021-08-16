اخبار الخليج

حول كارثة الحرائق... مساندة سعودية للجزائر

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دبي - محمود عبدالرازق -  وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمساعدة الجزائر لمكافحة هذه الحرائق بما يساهم في تخفيف الآثار الناجمة عن ذلك، وأن يرسل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المساعدات الإنسانية العاجلة للتخفيف عن المتضررين والمنكوبين.

وفي هذا الصدد أعربت المملكة عن خالص تعازيها ومواساتها للجزائر حكومةً وشعباً.

وتعرضت الغابات في الجزائر، الاثنين الماضي، في نحو 14 ولاية عبر البلاد، إلى اندلاع حرائق ضخمة.

وتم تسجيل عشرات الحرائق في الولايات التي تعرض بعضها لـ4 حرائق، بينما شهدت ولايات أخرى حريقا أو حريقين، وفقا للبيانات الرسمية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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