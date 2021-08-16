شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية: الحكومة غير معنية بالدعوة الموجهة لسوريا للمشاركة في قمة دول الجوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، أن الحكومة غير معنية بالدعوة الموجهة إلى سوريا للمشاركة في قمة "دول جوار العراق"، موضحة أن الدعوات الرسميّة تُرسَل برسالةٍ رسميّة وباسم رئيس مجلس الوزراء العراقي.

وقالت الخارجية -في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية- إن "بعض وسائل الإعلام تداولت أنَّ الحكومةَ العراقيّة قدّمت دعوة للحكومة السوريّة للمشاركةِ في اجتماع القمّة لدول الجوار والمزمع عقده بنهاية الشهر الحالي في بغداد".

وأضافت الخارجية أن "الحكومة العراقيّة تؤكِّدُ أنّها غير معنيّة بهذه الدعوة، وأن الدعوات الرسميّة تُرسَل برسالةٍ رسميّة وباسم دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي"، مشيرة إلى أنه "لا يحق لأي طرفٍ آخر أن يقدم الدعوة باسم الحكومة العراقيّة"