رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : استقبل فخامة الرئيس الدكتور ستيفو بينداروفسكي رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية في قصر فيلا فودنو الرئاسي، معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الذي يزور العاصمة سكوبيه حالياً بدعوةٍ رسمية من فخامته.

وعبّر الرئيس ستيفو خلال اللقاء، عن تقديره للدكتور العيسى، ودوره في نشر قيم التسامح والتعايش حول العالم.

من جانبه عبر الدكتور العيسى عن شكره وتقديره للدعوة التي تلقاها من فخامة الرئيس ستيفو؛ لافتًا الانتباه إلى أن الرابطةَ حريصةٌ على بناء الجسور بين الشعوب من أجل تعزيز سلام عالمنا ووئام مجتمعاته الوطنية من خلال المشتركات الدينية والثقافية وعموم المشتركات الإنسانية.

من جهة أخرى، استقبل معالي رئيس البرلمان المقدوني الدكتور تالات شافيري في مقر البرلمان بالعاصمة المقدونية؛ معالي الدكتور العيسى، وبحثا سُبُل تعزيز العمل المشترك، وذلك بحضور رؤساء اللجان البرلمانية وكبار رجال الدولة المقدونية.

ثم زار معاليه، المَشْيَخَةَ الإسلامية في مقدونيا الشمالية، والتقى برئيس العلماء فضيلة الشيخ الحافظ شاكر أفندي، بحضور المفتين والعلماء.

واستعرض معاليه مع الشيخ أفندي مجالات التعاون الثنائي.

كما ألقى معالي الدكتور العيسى محاضرةً عن سنة الخالق ـ جل وعلا ـ في طبيعة التنوع الإنساني وفق المفاهيم الإسلامية.

وقررت المشيخة ترجمة المحاضرة إلى كافة لغات دول البلقان.

من جهة أخرى رحبت كاتدرائية سكوبيه بزيارة معاليه، مؤكدة أهميتها، فيما أكد الدكتور العيسى أن مقدونيا تعد أنموذجاً متميزاً للتعايش.

من ناحية أخرى، اجتمع معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بأعضاء اللجنة الحكومية للعلاقات مع الطوائف والجماعات الدينية في مقرها بسكوبيه، كما بحث مع مدير اللجنة والمستشارين وكبار المسؤولين الحكوميين والمستشارين عدداً من الموضوعات المهمة.