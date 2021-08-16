جامعة ” كاوست ” تطلق قمر صناعيًّا بحثيًّا للأنظمة البيئية بنهاية 2022

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : تطلق جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ” كاوست ” وشركة سباير “Spire “، الرائدة في تزويد وتحليلات البيانات والخدمات الفضائية، القمر الصناعي البحثي ” كاوست كيوب سات ” (KAUST CubeSat) في نهاية العام 2022.

وأوضح مدير مبادرة المناخ في كاوست ماثيو مكابي، أن القمر الصناعي البحثي متخصص بجمع بيانات عالية الجودة وفائقة الدقة للأنظمة البيئية الأرضية والساحلية وفي المحيطات، لافتا إلى أن إطلاق القمر يعد تقدمًا نوعيا للمملكة وجهودها الكبيرة في مجال حماية النظم البيئية وترميمها على اليابسة وفي البحار، وستكون البيانات المزودة من هذا القمر الصناعي في غاية الأهمية، خصوصاً في تقديم تفاصيل عالية الدقة حول أحوال النظم البيئية الحالية في المنطقة، ورصد التحسينات الناتجة عن إستراتيجيات إدارة البيئة، ومن ثم دعم مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

ويعد إطلاق هذا القمر الصناعي الأول من نوعه في المملكة الأكثر تطوراً من الناحية التقنية، إذ يجمع بين خبرة شركة سباير في تطوير عاكسات نظام أقمار الملاحة العالمية (GNSS-R)، وأجهزة التصوير فوق الطيفي المدعومة بقدرات متقدمة في المعالجة والذكاء الاصطناعي، مما سيسمح لباحثي جامعة كاوست بتجميع صور عالية الدقة لسطح الأرض وتحليلها واستخدامها، لرسم خرائط مفصلة للبيئات الأرضية، فضلاً عن مراقبة صحة الغطاء النباتي وحالته، واستكشاف الأنظمة البيئية الساحلية والشعاب المرجانية، وتطوير أبحاث الزراعة الدقيقة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من تطبيقات علوم الأرض والبيئة.

وسيحمل القمر الصناعي البحثي ” كاوست كيوب سات ” جهاز استشعار للتصوير فوق الطيفي، يستطيع تصوير مناطق الاهتمام في أي مكان في العالم عبر أكثر من 30 نطاقًا طيفيًا يمكن تعديله بواسطة المستخدم في الطيف المرئي للأشعة تحت الحمراء القريبة (VNIR)، كما يمكن أيضًا دمج البيانات الناتجة عن جهاز الاستشعار مع مستقبل نظام (GNSS) الخاص بشركة سباير لمراقبة المتغيرات البيئية الدقيقة مثل نسبة الرطوبة في التربة، ما يساعد في مجالات عديدة مثل الزراعة وإدارة الغابات والأراضي.