مبادرة "سكن لكل المصريين"... ما هي شروط الحصول على وحدة سكنية؟

دبي - محمود عبدالرازق - ويرجع السبب في ذلك بحسب تقارير محلية إلى إعلان البنك المركزي المصري عن تفاصيل مبادرة التمويل العقاري لذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة بنسبة فائدة متناقصة 3% وفترة سداد تصل إلى 30 عاما.

ومن خلال هذه المبادرة، يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سكنا لكل المصريين.

وقبل أيام، طرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري كراسات شروط الحصول على وحدة سكنية من خلال المبادرة في مكاتب البريد.

تبلغ قيمة كراسة الشروط 125 جنيها لمحدودي الدخل، و150 جنيها لمتوسطي الدخل.

ويبلغ سعر الوحدة السكنية 471 ألف جنيه (100 متر مربع)، بينما يبلغ سعر الوحدة 110 أمتار مربعة، 519 ألف جنيه والوحدة 120 متر مربع، 546 ألف جنيه.

وتنص المبادرة على توفير وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري لذوي الدخل المحدود في عدة محافظات، من بينها الإسكندرية، وكفر الشيخ، أسوان، والغربية، والاقصر.

ويشترط للاستفادة من المبادة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عاما وألا يزيد سنه على 75 سنة مع نهاية مدة القرض شريطة سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة.

ويشترط ألا يزيد صافي دخل المتقدم من كافة مصادر الدخل عن 14 ألف جنيه للأسرة و10 آلاف جنيه للأعزب.

كما يشترط أن يكون أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 2500 جنيه.