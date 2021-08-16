شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب وأمريكا تبحثان الانتخابات الليبية المقررة نهاية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم بالرباط، السفير ريتشارد نورلاند المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا.

وقال نورلاند - خلال اللقاء - إن "بلاده تثمن عاليا الدور البناء الذي يقوم به المغرب من أجل دعم المسلسل السياسي في ليبيا".

ووصف مباحثاته مع بوريطة بأنها "بناءة جدا"، مشيرا إلى أنها تناولت العديد من المواضيع المتعلقة بالانتخابات الليبية المتوقع إجراؤها في ديسمبر المقبل، مضيفا أن الوقت قد حان لوضع الإطار الدستوري والقانوني حتى يتسنى إجراء هذه الانتخابات.