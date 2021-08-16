شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»تستدعي أكثر من 4600 مركبة من نوع «mazda3» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 -فريق التحرير:

استدعت وزارة التجارة،، ما يزيد على 4600 مركبة لعلاج عيوب قد تؤدي إلى إصابة خطيرة لقائد المركبة.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على موقع “تويتر” أن الاستدعاء يشمل 4671 سيارة “مازدا 3” منتجة في الفترة من 2005 إلى 2007.

وأشارت الوزارة إلى أن سبب الاستدعاء هو ، احتمالية كسر الشعار البلاستيكي على عجلة القيادة عند انتفاخ الوسائد الهوائية، الأمر الذي قد يتسبب في إصابات خطيرة لسائق المركبة.