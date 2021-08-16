وفاة وزيري الدولة والنقل في نظام صدام حسين

دبي - محمود عبدالرازق - نشرت رغد صدام حسين تغريدة عبر موقع تويتر قالت فيها: "الرحمة والغفران للوزير الراحل للدكتور أحمد مرتضى الزهيري، والوزير الراحل القائد العسكري أرشد الزيباري.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكشف مصدر مقرب من عائلة الرئيس العراقي الأسبق، لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن وزير النقل السابق أحمد مرتضى توفي في الأردن، بعد صراع مع المرض.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، وتوفي وزير الدولة في نظام صدام، ارشد الزيباري عن عمر ناهز الـ79 عاما في مدينة السليمانية، منوها إلى أنه توفي إثر ظروف صحية.

ورجح المصدر أن يتم نقل جثمان وزير النقل السابق، أحمد مرتضى من الأردن إلى العاصمة العراقية بغداد ليوارى الثرى إلى مثواه الأخير.

وأكد المقرب من عائلة صدام، أن الوزيرين توفيا اليوم الإثنين.

الجدير بالذكر أن أحمد مرتضى شغل منصب وزير النقل من عام 1993 ولغاية احتلال بغداد عام 2003 حيث تم اعتقاله على يد القوات الأمريكية التي أفرجت عنه عام 2005 وغادر بعدها إلى عمان حيث استقر لحين وفاته، فيما شغل الزيباري مناصب عسكرية ومدنية عديدة كان آخرها وأطولها وزيرا للدولة منذ عام 1980 ولغاية عام 2003.