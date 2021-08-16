هيئة الطيران الإماراتية تعلق الرحلات إلى أفغانستان... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن بيان للهيئة أن الرحلات التي سيتم تعليقها تخص شركات الطيران المسجلة في دولة الإمارات.

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وذكر البيان أن الهيئة تتابع التطورات الأخيرة التي تشهدها دولة أفغانستان، وتجري تقييما للأوضاع الراهنة بالتنسيق مع الجهات المعنية والناقلات الوطنية في الإمارات.

وأوضحت الهيئة أن الهدف من ذلك هو ضمان التشغيل الآمن لشركات الطيران في البلاد.

وشددت الهيئة على أنها تضع أمن وسلامة الطيران المدني على رأس قائمة أولوياتها.

وأمس الأحد، سيطرت حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابول واستولت على القصر الرئاسي والتلفزيون الحكومي، بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد مبررا قراره برغبته في "منع مجزرة".

وخلال الأسابيع الأخيرة سيطرت حركة طالبان على معظم ولايات البلاد وعلى معابرها الحدودية دون مقاومة شديدة من القوات الحكومية، التي غنمت الحركة العديد من أسلحتها أمريكية الصنع، بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي من البلاد بعد 20 عاما من اجتياحها.

ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بانسحاب كامل للقوات الأمريكية بحلول 11 سبتمبر/ أيلول، مما يمثل نهاية عقدين من الحرب. لكن واشنطن أعربت عن صدمتها من الانهيار السريع للحكومة الأفغانية وتقدم "طالبان" الكاسح.