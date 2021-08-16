مصر... توجيه رئاسي بشأن طلاب المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان نشره بصفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن السيسي وجه بتطبيق حزمة كشوفات شاملة للصحة العامة للطلاب، قبل بداية العام الدراسي الجديد، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، بما في ذلك الكشف عن فيروس كورونا وفيروس سي.

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وأضاف أن التوجيه يشمل كذلك التأكد من الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والسمنة والتقزم وضعف النظر وغيرها، مع إعداد قواعد بيانات دقيقة في هذا الإطار.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة لشؤون المبادرات والصحة العامة، والدكتور أحمد مرسي مدير مشروع صحة المرأة، متابعة الوضع الراهن الخاص بفيروس كورونا محلياً وعالمياً.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية شهد الاجتماع استعرض إجراءات وزارة الصحة بشأن الجائحة في إطار المسار المتوازن الذي تنتهجه الدولة، خاصةً ما يتعلق بتوفير اللقاحات المضادة للفيروس، بالاستيراد أو التصنيع المحلي، بما فيها جهود تطوير شركة "فاكسيرا"، إلى جانب الموقف التنفيذي لتطعيم المواطنين والعاملين بالقطاعات المختلفة في الدولة.

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