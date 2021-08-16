شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: ضبط قذائف وعبوات متفجرة في غرب كردفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضبطت السلطات الأمنية في ولاية غرب كردفان (جنوبي جمهورية السودان) قذائف "آر بي جي" وعبوات متفجرة، ومتهمين اثنين على صلة بالقضية.

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن شعبة مكافحة المخدرات في مدينة الفولة (عاصمة ولاية غرب كردفان) ضبطت 6 دانات "آر بي جي" و5 عبوات "ذات حشوات دافعة"، في سيارة بدون لوحات.

وقال المقدم شرطة عبدالباسط بلال مدير شرطة مكافحة المخدرات بولاية غرب كردفان إن "أفراد الشعبة كانوا في مهمة لضبط كمية من الحشيش في منطقة "البرصاية" جنوب مدينة الفولة، وتمكنوا من ضبط السيارة والقذائف والعبوات، ومتهم أرشد على متهم ثان تمت متابعته والقبض عليه".

وأعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك تشكيل آلية وطنية برئاسة اللواء معاش فضل الله برمة ناصر وعضوية آخرين، للمساعدة في إيجاد التوافق لحماية الفترة الانتقالية في السودان.

وقال حمدوك وفق وكالة الأنباء السودانية: إن تشكيل الآلية تم بعد تشاور عريض داخل وخارج البلاد، مما منحنا فرصة لتطوير المبادرة.

وأكد أن المبادرة ملك للشعب السوداني ومن حقه أن يتعامل معها بالإضافة أو الحذف، كما أن ردود المجتمع الدولي عنها كانت إيجابية.