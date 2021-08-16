شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يكلف أحد مستشاريه برئاسة لجنة تقييم وتعويض المتضررين من حرائق الغابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، المستشار بالعلاقات الخارجية عبدالحفيظ علاهم، برئاسة اللجنة الوطنية لتقييم وتعويض المتضررين من حرائق الغابات، التي شهدتها بعض البلاد مؤخرا.

وذكرت الرئاسة الجزائرية- في بيان، اليوم- أن ذلك جاء خلال ترؤس تبون، اليوم اللجنة الوطنية لتقييم وتعويض المتضررين من حرائق الغابات التي شهدتها بعض البلاد مؤخرا، حسبما أفادت وكالة أنباء الجزائر.

وأشار البيان إلى أن الرئيس تبون، أصدر تعليمات صارمة لأعضاء اللجنة؛ للعمل بطريقة منظمة مع كل القطاعات واللجان الولائية التي يترأسها الولاة للشروع الفوري في تعويض المتضررين في ممتلكاتهم.

وتتمثل مهمة اللجنة، حسب البيان، في استقبال ملفات اللجان الولائية المكلفة بتقييم الخسائر، حيث وجه الرئيس تبون، أعضاء اللجنة بالعمل بكل شفافية والمساواة مع كل المتضررين وإشراك رؤساء لجان القرى في تحديد قوائم المتضررين الذين سيجدون الدعم الكلي من الدولة.

كما قرر الرئيس الجزائري، منح علاوة مالية تقدر بمليون دينار جزائري تصرف لعائلات الشهداء، من المدنيين والعسكريين وتمنح لوالدي الشهيد إذا كان أعزب وإلى زوجته إذا كان متزوجا.