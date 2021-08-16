شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن: علاقاتنا التجارية مع مصر قديمة منذ التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير اليمن لدى مصر الدكتور محمد علي مارم، أن العلاقات التجارية بين اليمن ومصر تعود إلى فترات قديمة ضاربة في عمق تاريخ البلدين والشعبين الشقيقين،وفق الموقع الرسمى للسفارة اليمنية .

جاء ذلك في الندوة التي نظمتها السفارة اليمنية ومجلس رجال الأعمال اليمني، بالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية، والتي هدفت إلى التعريف بالفرص الاستثمارية وسبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين رجال ومؤسسات الأعمال اليمنية والمصرية.

وأشاد مارم بجهود رجال ومؤسسات الأعمال اليمنية في مصر للحفاظ على رأس المال الوطني، في ظل الظروف التي تعيشها اليمن وما تعرض له الاقتصاد اليمني وقطاع الأعمال من ضربات نتيجة الحرب، مشيراً الى جهود السفارة ومجلس الأعمال اليمني في الدفع بتعزيز العلاقات التجارية بين اليمن ومصر.

وثمن السفير مارم ما تقدمه مصر الشقيقة حكومة وشعباً من تعاون ودعم لأشقائهم أبناء الجالية اليمنية المتزايد عددها في مصر، مجدداً التأكيد على أن ما مواقف مصر ليست بمستغربة فقد كانت مصر ولا تزال من أهم الداعمين للدولة اليمنية وشعبها وقد تجسد ذلك ولا يزال في العديد من المحطات والمنعطفات التاريخية التي مرت بها بلادنا.

من جانبه أشاد رئيس مجلس الأعمال اليمني في مصر محمد المجاهد بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين اليمنيين في مصر ، مثمناً دور السفارة اليمنية في تقديم كافة سبل الدعم لإنشاء المجلس وتسهيل عمله.

والقيت في الندوة كلمات من قبل رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة محمد إمبابي ورئيس الوحدة التنفيذية للجنسية القائمة على الاستثمار في مجلس الوزراء المصري المستشار سامح صدقي الذي قدم عرضاً عن الفرص الاستثمارية وقانون الاستثمار في مصر .