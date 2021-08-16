شكرا لقرائتكم خبر عن عقيلة صالح: قانون الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع والانتخابات في موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن المجلس مستعد لاعتماد قانون الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع أو أسبوعين، مشددا على أن الانتخابات ستجرى في موعدها في 24 ديسمبر المقبل.

وأضاف في تصريح اليوم الاثنين أوردته بوابة الوسط الليبية، أن الانتخابات يريدها الشعب وهي المخرج الوحيد للأزمة الليبية، كما أن إلغائها سيؤدي إلى التقسيم والفوضى واستمرار الحرب.

ودعا رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح جميع البرلمانيين لحضور الجلسة المقررة يوم الإثنين المقبل للتصويت والبت فى مشروع قانون للميزانية العامة للدولة وإصدار قانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية فى كافة أنحاء البلاد والرد على المجلس الرئاسى بشأن ترشيح رئيس للمخابرات العامة الليبية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق في كلمة مصورة، أن رئيس المجلس دعا النواب لتحمل مسؤولياتهم، وحضور الجلسة، مؤكدا أنه نظرا لما تمر به البلاد من أوضاع سيتم إنجاز الاستحقاقات المذكورة في الجلسة القادمة بمن يحضر من النواب.