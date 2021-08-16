شكرا لقرائتكم خبر عن هل جرعة واحدة من لقاح كورونا كافية لمواجهة «متحور دلتا»؟.. «استشاري» يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور، علي الشهري أن تلقي جرعة واحدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا غير كافية لمواجهة متحور “دلتا”.
وأضاف في مداخلة على قناة “الإخبارية”، أن التحدي الحقيقي لمواجهة فيروس كورونا هو ظهور متحور جديد أشد من “دلتا”.
وأشار إلى أن العديد من الدول لجأت إلى الجرعة «الثالثة» من اللقاح لمواجهة متحورات الفيروس.
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