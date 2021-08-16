شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد: الإمارات حاضنة عالمية ومنصة فاعلة لقطاعات الإعلام المتنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، أن بلاده منصة فاعلة لقطاعات الإعلام المتنوعة وتتميز بتكامل البنية التحتية والتسهيلات التشريعية والقانونية الداعمة، لجميع الجنسيات والشركات الدولية المؤثرة في قطاعات الإعلام .

وأعلن الشيخ منصور بن زايد، انطلاق الدورة الأولى من "الكونجرس العالمي للإعلام" في العاصمة أبوظبي و الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" بشراكة استراتيجية مع وكالة أنباء الإمارات .

وقال السيخ منصور بن زايد أن هذا الحدث فريد من نوعه في المنطقة ويشمل مؤتمرا ومعرضا متخصصين في قطاع صناعة الإعلام، ويتيح فرصا لمؤسسات الإعلام المختلفة لبحث الشراكات وسبل التعاون في تعزيز آليات تطوير رسائل الإعلام الحضارية والإنسانية الهادفة إلى خدمة البشرية وضمان سعادتها وتنمية المجتمعات عبر محتوى رصين وموثوق ذي مصداقية عالية.

يشارك في الكونجرس العالمي للإعلام - الذي يستمر يومين - نخبة من رواد صناعة الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين بالإضافة إلى الأكاديمين والشباب وطلبة الجامعات.

وتتضمن محاور الكونجرس موضوعات عدة تشمل الاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والإبداع في القطاع الإعلامي بالإضافة إلى عدد من الجلسات المتخصصة في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنترنت والإعلام الاجتماعي والمؤثرين العالميين، كما يوفر منصة مثالية للشركات العالمية الراغبة بالدخول إلى أسواق صناعة الإعلام في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعد "الكونجرس العالمي للإعلام " منصة ملهمة للتعرف إلى واقع صناعة الإعلام في المنطقة والعالم و بلورة رؤية استشرافية لمستقبل هذه الصناعة التي باتت محفزا رئيسيا للتنمية المستدامة في المجتمعات.