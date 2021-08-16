شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتي: محاولات لحل موضوع تشكيل حكومة قادرة على مواجهة الواقع في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، إن هناك محاولات لحل موضوع تشكيل الحكومة بطريقة ملائمة للجميع وفي نفس الوقت تكون قادرة على مواجهة الواقع في لبنان.

وأضاف ميقاتي - في تصريح عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، وذلك ضمن مشاورات تشكيل الحكومة - أن الجميع يعرف الصعوبات التي تواجهها البلاد ويجب على اللبنانيين أن يكونوا يدًا واحدة.

وأوضح أن الحديث اليوم كان بعمق تشكيل الحكومة وستكون هناك لقاءات أخرى خلال الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن نسبة تشكيل الحكومة أكبر من نسبة الاعتذار، قائلًا: "لا وقت محدد والمدة غير مفتوحة".

على جانب أخر ، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية تنكيس العلم اليوم الاثنين، في قصر الرئاسة ببعبدا حدادا على ضحايا انفجار خزان وقود ببلدة التليل في محافظة عكار أمس الأحد.

وقامت المؤسسات الحكومية والرسمية في البلاد بتنكيس العلم التزاما بالحداد الوطني اليوم والذي أعلنه مجلس الوزراء اللبناني أمس والذي قرر تنكيس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلدياتئ كما تعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتليفزيون بما يتناسب مع الفاجعة الآليمة.

وكانت بلدة التليل بمحافظة عكار شمالي لبنان قد شهدت انفجار خزان وقود أدى إلى مقتل 28 شخصا على الأقل وإصابة 80 آخرين في كارثة أعادت إلى الأذهان حادث انفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع في أغسطس من العام الماضي.