رئيس الوزراء اللبناني المكلف يعلن دخول مشاورات تشكيل الحكومة مرحلة مناقشة الأسماء

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال ميقاتي في كلمة عقب لقائه الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، "استكملنا التشاور بموضوع تشكيل الحكومة بالعمق، وسنواصل التشاور في الأيام المقبلة"، مضيفا " دخلنا بموضوع الأسماء في تشكيل الحكومة، وتبقى العبرة في الخواتيم".

وكشف ميقاتي أن "نسبة تشكيل الحكومة أكبر من نسبة الاعتذار".

وتابع ميقاتي، "المطلوب تشكيل حكومة بأسرع وقت لمواجهة الكوارث بلبنان"، موضحا "لا يوجد توقيت محدد، لكن المدة ليست مفتوحة".

ويعاني لبنان العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية التي أدخلت البلاد في حالة من العجز، وأدت إلى تدهور الأوضاع وخروج الشعب إلى الشوارع احتجاجا على ما يحدث مطالبين السلطات المعنية بالتراجع عن القرارات الأخيرة من رفع الدعم عن المحروقات والتي ستؤدي إلى كارثة اجتماعية حتمية.