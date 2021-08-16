شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قائد بالحشد الشعبى وأحد مرافقيه فى قصف بطائرة مسيرة بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بمقتل قائد بالحشد الشعبي وأحد مرافقيه، وإصابة 3 آخرين، في قصف لطائرة مسيرة في قضاء سنجار بمحافظة نينوى شمال البلاد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المصدر القول، إن "أحد قادة الحشد الشعبي والمسؤول عن حماية جبل سنجار (سعيد حسن سعيد)، لقى مصرعه إثر قصف بطائرة مسيرة مجهولة داخل قضاء سنجار شمال غرب محافظة نينوى"، مضيفا أن "الهجوم أدى إلى مقتل أحد مرافقيه، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة مقاتلين آخرين".

من جانبها أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي تدمير وكر للإرهابيين تحت الأرض وأسلحة في سامراء.