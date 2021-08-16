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مقتل قائد بالحشد الشعبى وأحد مرافقيه فى قصف بطائرة مسيرة بالعراق

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القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بمقتل قائد بالحشد الشعبي وأحد مرافقيه، وإصابة 3 آخرين، في قصف لطائرة مسيرة في قضاء سنجار بمحافظة نينوى شمال البلاد.

 

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المصدر القول، إن "أحد قادة الحشد الشعبي والمسؤول عن حماية جبل سنجار (سعيد حسن سعيد)، لقى مصرعه إثر قصف بطائرة مسيرة مجهولة داخل قضاء سنجار شمال غرب محافظة نينوى"، مضيفا أن "الهجوم أدى إلى مقتل أحد مرافقيه، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة مقاتلين آخرين".

 

من جانبها أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي تدمير وكر للإرهابيين تحت الأرض وأسلحة في سامراء.

 

وذكرت الخلية في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، أن القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات سامراء ومن خلال قوة مشتركة من الفرقة الرابعة في الشرطة الاتحادية، نفذت عملية أمنية في منطقة "حاوي العظيم" ضمن قاطع المسؤولية للبحث عن المطلوبين وتأمين المنطقة.

 

وأضافت أن القوة عثرت على عبوتين ناسفتين و4 مسطرة تفجير، ووكر للإرهابيين تحت الأرض، مشيرة إلى أنه تم تدمير الوكر ومعالجة المواد من قبل الجهد الهندسي التابع للفرقة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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