شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فى جنين استشهاد أربعة شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلى، خلال اقتحام المدينة ومخيمها فجر اليوم.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، استشهاد صالح أحمد محمد عمار (19 عاما)، وأمجد إياد حسينية من مخيم جنين، ورائد زياد عبد اللطيف أبو سيف (21 عاما)، ونور الدين عبد الإله جرار، من مدينة جنين.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اختطفت جثماني الشهيدين جرار وحسينية.

بدورها، أدانت الرئاسة الفلسطينية، ما وصفتها بالجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين فجر اليوم، وأسفرت عن استشهاد أربعة مواطنين حتى الآن.

وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة من أن استمرار هذه السياسة الإسرائيلية، سيؤدي إلى انفجار الأوضاع وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار محملا الحكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد وتداعياته، مطالباً الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، بالضغط عليها لوقف اعتداءاتها بحق شعبنا، كي لا تصل الأمور إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها.

وأضاف أبو ردينة أن استمرار ممارسات الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني واعتداءاته وعمليات القتل اليومية وخرقه لقواعد القانون الدولي، تستدعي قيام المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، إن الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا في مدينة جنين، تؤكد السياسة اليمينية المتطرفة لحكومة نقتالي بينيت في إسرائيل.

وأضاف الشيخ أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يخجل من صمته حيال الانتهاكات الإسرائيلية المتتالية وعدم توفيره الحماية للشعب الفلسطيني من هذا البطش.