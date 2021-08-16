«عقارات الدولة» تتيح للمستفيدين متابعة تعويضات نزع الملكية إلكترونيا

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة، خدمة إلكترونية تتيح للمستفيدين تتبع سير إجراءات طلبات التعويضات عن العقارات المنزوعة للمصلحة العامة، وأوضحت أن الخدمة متاحة عبر صفحة الخدمات الالكترونية فيموقعها الرسمي، أو الدخول مباشرة علىالرابط، وتسجيل رقم الهوية الوطنية، لتظهر معلومات مسار الطلب والمستندات المطلوبة في حال وجود النواقص.
وبينت الهيئة أن هذه الخدمة تهدف للتيسير والتسهيل على المستفيدين لتتبّع معاملاتهم من أي موقع وفي أي وقت ودون الحاجة لزيارة فروع الهيئة، وذلك ضمن سعي الهيئة لأتمتة تعاملاتها في إطار التحول الرقمي لخدماتها بما يتوافق مع طموحات رؤية المملكة 2030.
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