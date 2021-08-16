شكرا لقرائتكم خبر عن «الضمان الصحي»: وثيقة التأمين الموحدة تغطي الأجهزة الطبية بشرط وحيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح مجلس الضمان الصحي موقف وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة من تغطية الأجهزة الطبية.

وقال المجلس أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة تغطي الأجهزة الطبية شريطة أن تكون مطلوبة وضرورية من الطبيب المعالج في مقدم خدمة معتمد لدى المجلس حسب الأسعار المعتادة والمعقولة.

كما أوضح المجلس أن وثيقة التأمين الصحي للسائحين تشمل تغطية الحالات الطارئة، وكذلك تكاليف علاج فيروس كورونا، وذلك تزامنًا مع استقبال المملكة للسائحين.