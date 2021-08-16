"شئون الحرمين" تتيح 4 مداخل إضافية لخدمة قاصدى البيت الحرام

القاهرة - سامية سيد - أتاحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، اليوم الاثنين، أربعة مداخل إضافية لخدمة قاصدى البيت الحرام، ولخدمة عربات التنقّل، وهى مدخل "الشيبيكة" عبر جسر الشبيكة ومدخل وسلم "الأرقم"، ومدخل "المروة" ومدخل سطح الدورات القشاشية.

وأوضح مدير إدارة خدمات التنقّل بالمسجد الحرام أحمد المقاطي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أن إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام خصصت أكثر من 5000 عربة عادية، وقرابة 3000 عربة كهربائية لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة قاصدى المسجد الحرام، وذلك بوضع ملصقات لتطبيق التباعد الجسدي، إضافة إلى تطهير العربات الكهربائية المجانية بعد كل مستخدم.