شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الشرقية.. «التجارة» تضبط منزلين تستخدمها عمالة مخالفة لتقليد «حبر الطابعات» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، منزلين في المنطقة الشرقية حولتها عمالة مخالفة إلى معمل لتصنيع وتعبئة أحبار الطابعات، مقلد لعلامات تجارية معروفة.
وقامت الفرق الرقابية بالتعاون مع شرطة المنطقة، بالوقوف على الموقع وضبط أكثر من 5000 عبوة منوعة مع الأدوات المستخدمة ،وجرى تسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية، لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأكدت وزارة التجارة أهمية نظامية أعمال جميع المنشآت وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، داعية المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط:هناأو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة.
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