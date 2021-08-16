استخراج دودة بطول 2 سم من خد طفل صغير بالسعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

في حادثة نادرة استخرج أطباء قسم الطوارئ بمجمع الملك فيصل بالطائف في السعودية، دودة بطول 2 سم، من خد طفل صغير يبلغ 8 سنوات.



وكان الطفل يعاني من ألم حاد وتورم في الخد الأيسر بشكل مستمر، حين تم نقله للمستشفى، وبعد الكشف المبدئي عليه وإجراء صورة أشعة للخد، تبيّن وجود دودة تحت الجلد، وفقا لما نقلته وسائل إعلام سعودية.

وقال المتحدث الرسمي عن الصحة في الطائف، سراج الحميدان، إنه تم استدعاء أطباء جراحة الأطفال الذين قاموا بإخراج الدودة، وتنظيف المكان مع إعطاء المضادات الحيوية والعلاج المناسب للطفل.

وبحسب المعلومات فقد غادر الطفل المستشفى وحالته مستقرة إلى الآن.