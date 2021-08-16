إغلاق مستشفى بعد العثور على جثتي طفلين بثلاجة حفظ الأطعمة في السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "عكاظ" المحلية، عن المصادر، قولها إن قرار إغلاق المستشفى الخاص، كان بسبب تورط المستشفى في التحفظ على جثتي طفلين مولودين داخل ثلاجة حفظ الأطعمة، إحداهما لطفل خديج، إلى جانب قصور في الخدمات المقدمة للمرضى.

وأضافت أن "إحدى الجثتين تم حفظها داخل الثلاجة لمدة تزيد عن 4 أشهر، ولم يتم معرفة الأسباب، التي دفعت المستشفى للاحتفاظ بالجثتين".

وأشارت المصادر إلى أنه أثناء قيام اللجان التفتيشية بإدارة الالتزام في المديرية العامة للشؤون الصحية في المدينة المنورة بزيارة المستشفى، وخلال تفتيش المراقبين بعض أقسام المستشفى عثروا على ثلاجة "فريزر" في إحدى الغرف، وبعد قيامهم بفتحها عثروا بداخلها على جثتين ملفوفتين بأكياس طبية محكمة بلاصق، إذ تم آنذاك إبلاغ الجهات المختصة على الفور، والتي فتحت بدورها ملف تحقيق في الحادثة وتم استدعاء المختصين في المستشفى من أطباء وإداريين، وجميع من له علاقة بالقضية.

هذا وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت في وقت سابق، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إغلاق مستشفى في المدينة المنورة لوجود عدد من المخالفات، أبرزها نقص في الحد الأدنى للكوادر الصحية والقصور في تطبيق معايير مكافحة العدوى، إضافة إلى قصور في صيانة المبنى.

وأكدت الوزارة إحالة المسؤولين المخالفين إلى لجان مزاولة المهن.