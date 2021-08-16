عون: لن أستقيل وسأقوم بواجباتي حتى النهاية

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد رئيس الجمهورية اللبنانية أنه بالرغم مما خسره من صلاحيات، إلا أنه شريك في التأليف مع رئيس الحكومة المكلف، وله أن يختار من بين الأسماء المطروحة في ظل ما يتمتع به من سلطة معنوية.

وشدد على أن "نضالنا مستمر من أجل إعادة بناء هذا البلد رغم كل الصعاب والمواجهات التي تعترضنا وحملات التضليل والشائعات".

كما أكد على أنه لن يستقيل وسيقوم بواجباته حتى النهاية ولن يهزه أحد في موقعه أو في حرصه على مواصلة محاربة الفساد.

كلام الرئيس عون جاء خلال لقائه قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد "المجلس الوطني للتجمع من أجل لبنان في فرنسا"، والذي أكد باسمه، الدكتور إيلي حداد على محافظة التجمع على روح النضال والعمل، مؤكدا على الوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية للوصول بلبنان إلى بر الأمان وعلى عزمه على استكمال عمله في فرنسا على مختلف الأصعدة وعلى مد يد العون للبنانيين المقيمين.