مصر... إنجاز 25% من المرحلة الثانية لمشروع إسكان موظفي العاصمة الإدارية

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" على هامش زيارة سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، أن المدينة تتحمل أعباء كبيرة لمجابهة ومجاراة مستوى العمل في العاصمة الجديدة.

© Sputnik . Wael Magdi سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر المصرية

وأوضح مندور أن خط التنمية في مدينة بدر شهد صعودا كبيرا في السبع سنوات الأخيرة، والتي تم خلالها بناء 72 ألف وحدة، مقابل 14 ألف وحدة في 32 عاما كاملا.

وأكد مندور أن مدينة بدر تحتوي الآن على نماذج مختلفة من الإسكان تخاطب جميع فئات الشعب، من الإسكان الاجتماعي ودار مصر وسكن مصر، وإسكان فوق المتوسط.

© Sputnik . Wael Magdi سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر المصرية

وفيما يخص سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يومين، قال مندور إن المرحلة الأولى والبالغ عددها 9024 وحدة سكنية انتهت بالكامل، حيث استغرقت عام ونصف فقط لتخرج بالجودة المطلوبة، رغم التحديات التي واجهتها الدولة من بينها جائحة كورونا.

وكشف أن المرحلة الثانية والتي يستهدف فيها بناء 4704 وحدة سكنية بدأت بالفعل وتم الانتهاء من الأساس الخرسانية، مؤكدا أنه من المقرر تسليمها خلال 15 شهرا وأنه جار التغلب على قصر الفترة الزمنية المقررة لتسليم الوحدات عن طريق تدشين برامج زمنية مكثفة للشركات العاملة، وبدون إجازات لإنجاز المشروع في وقته.