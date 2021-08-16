شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية الجزائرية: إخماد 41 حريقا فى 9 ولايات خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحماية المدنية الجزائرية إخماد 41 حريق غابة وأدغال وأحراش في 9 ولايات خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضحت الحماية المدنية في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الاثنين، أن وحداتها أخمدت 24 حريقا في (تيزي وزو)، و5 حرائق في (بجاية)، و4 حرائق في (الطارف)، وحريقين في كل من (جيجل وسطيف)، وحريق على مستوى ولايات (المدية وقالمة وسكيكدة والبويرة).

وأشارت إلى مواصلة فرق الحماية المدنية جهودها في إخماد 8 حرائق في 7 ولايات، وهي حريقان في (جيجل)، وحريق في كل من (تيزي وزو، وبجاية، وسطيف، وعنابة، وعين الدفلى، وتيبازة).