شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: التكاتف الدولى ضرورى لمواجهة التحديات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقى برهم صالح اليوم الاثنين، أن التكاتف الدولى ضرورى لمواجهة التحديات العالمية وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وقال صالح - خلال لقائه وزير الدفاع الإستونى كالى لانيت - إن "العراق يتطلع نحو تعزيز علاقاته السياسية والاقتصادية والتجارية"، مشددا على "أهمية التكاتف الدولي والإقليمي من أجل مواجهة التحديات العالمية المختلفة، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف وتخفيف التوترات وإرساء السلام فى المنطقة".

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وتعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، فضلاً عن آفاق التعاون التجاري والاقتصادى والثقافى.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قال إن العراق ينطلق نحو علاقات متوازنة تستند إلى العمل المشترك مع الأصدقاء في المجتمع الدولي؛ لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وتخفيف حدة توتراتها.

وأكد صالح - خلال لقائه الخميس السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية - ضرورة دعم التعاون في مجالات الاقتصاد والصحة والبيئة ومكافحة الفساد والتكاتف في مواجهة تحديات الإرهاب والتطرف.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء - العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، واستعراض التطورات في العراق والمنطقة، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي.