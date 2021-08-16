شكرا لقرائتكم خبر عن مع عودة الدراسة.. مسؤولة أممية تدعو إلى تأمين الحماية الخاصة لأطفال فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينجز، إلى "تأمين الحماية الخاصة للأطفال الفلسطينيين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان

وذكرت أنه منذ مطلع العام 2021، أفادت التقارير بمقتل ما مجموعه 79 طفلا وإصابة 1,269 آخرين بجروح، جاء ذلك تزامنا مع عودة الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مقاعدهم الدراسية.

وبحسب بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، فقد قُتل 67 طفلا في قطاع غزة خلال حالة التصعيد الأخيرة وطفل آخر في شهر يونيو بفعل مخلّفات الحرب المتفجرة.

وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، قتلت القوات الإسرائيلية 11 طفلا خلال العام 2021 – عشرة منهم منذ شهر مايو – وأصابت 584 آخرين بجروح (منهم 378 طفلا جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع) وشددت هاستينجز على ضرورة "وضع حدّ للاستخدام المفرط للقوة".