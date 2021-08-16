شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على 17 حريق غابات فى 7 ولايات بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت فرق الإطفاء التابعة للحماية المدنية التونسية من السيطرة على جميع حرائق الغابات المتواصلة منذ بداية الأسبوع الماضى بولايات القيروان وجندوبة وسليانة وزغوان وباجة والكاف وبنزرت والبالغ عددها 17 حريقا غابيا باستثناء حريقين فقط بولاية جندوبة، الأول بجبل بمنطقة بنى مطير والثانى بجبل بمنطقة عين الدبة بمعتمدية فرنانة.

وتتواصل جهود الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع انتشارها، وفق بيان أصدرته الحماية المدنية اليوم الإثنين. وكان الدفاع المدني التونسي، أكد أن ارتفاع درجات الحرارة أدى لاندلاع حوالي 30 حريقاً في مناطق جبلية متفرقة بشمال وغرب ووسط تونس، حيث تم إجلاء العديد من العائلات.

واندلع منذ الإثنين الماضى 28 حريقاً ولا يزال بعضها نشط في مناطق جبلية من محافظة جندوبة، في شمال غرب البلاد، وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني معز تريعة لوسائل إعلام تونسية : "بعض جيوب النيران نشطة ولكن غالبية الحرائق تحت السيطرة".

وأكد تريعة أن الحرائق لم تتسبب في خسائر بشرية وأن ستة منازل احترقت "جزئياً".

وتم إجلاء 19 عائلة من منطقة "جبل السرج" في محافظة القيروان في وسط تونس، و9 أخرى في منطقة فرنانة في شمال غرب تونس، حسب تريعة، ولا تزال أسباب اندلاع الحرائق التي تتزامن وموجة قيظ تمر على البلاد التي سجلت أرقاماً قياسية الثلاثاء والأربعاء في مناطق في الشمال والوسط، حسب المرصد الوطني للرصد الجوي.

وسجلت محافظة القيروان التونسية الأربعاء الماضى رقماً قياسياً في درجات الحرارة وصل إلى 50.3 درجة مئوية.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدنى التونسى أنه تضرر حوالي 5 آلاف هكتار جرّاء النيران.