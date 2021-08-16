شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة أمريكا فى لبنان: بحثت الوضع الحكومى مع عون وجهود تشكيل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض رئيس الجمهورية ميشال عون مع السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا الأوضاع العامة في لبنان، في ظل التطورات الأخيرة.

وحسب موقع لبنان24، قالت شيّا بعد اللقاء، "التقيت صباح هذا اليوم رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي حيث بحثنا الجهود اللبنانية لتشكيل حكومة بسرعة، وقد انتهيت لتوي من لقاء الرئيس ميشال عون حيث بحثنا الموضوع ذاته".

وأشارت إلى أن "الشعب اللبناني يعاني، والاقتصاد والخدمات الأساسية وصلا إلى حافة الانهيار". وأضافت أن "كل يوم يمر دون وجود حكومة تتمتع بالصلاحيات وملتزمة وقادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة هو يوم ينزلق فيه الوضع المتردي أصلا أكثر فأكثر إلى كارثة إنسانية".

وشددت شيا على أن "الولايات المتحدة تتشارك والمجتمع الدولي في تقديم الدعم المباشر للبنانيين، وسنواصل القيام بذلك".

وتابعت: "فيما أقف هنا، لدي زملاء يعملون على المساعدات التي أعلن عنها الرئيس بايدن للمساعدة حيث فشلت الخدمات الأساسية، وأوضحت أن "هذه مسؤولية الحكومة لكننا نعلم أن الشعب اللبناني ليس بإمكانه الانتظار".

وحثتّ الذين يواصلون عرقلة تشكيل الحكومة والإصلاح على وضع المصالح الحزبية جانباً، وقالت: "لقد رحبنا بإطار العقوبات الجديدة التي اعلن عنها الاتحاد الأوروبي لتعزيز المساءلة والإصلاح في لبنان، وستواصل الولايات المتحدة التنسيق مع شركائنا بشأن التدابير المناسبة".

وأكدت أن "لبنان يحتاج إلى قادته لاتخاذ إجراءات إنقاذ عاجلة، وهذا لا يمكن أن يحدث دون حكومة ذات صلاحيات تركز على الإصلاح وتبدأ في تلبية احتياجات الشعب وتباشر العمل الجاد من أجل التعافي الاقتصادي".