جوجل تلزم مطوري التطبيقات بوقف استخدام أداة لتتبع موقع المستخدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية جوجل التحرك ضد إحدى الشركات التي تقوم ببيع بيانات موقع مستخدمي تطبيقات نظام التشغيل أندرويد لأي أطراف أخرى.



كانت شركة تدعى سيف جراف قد باعت كميات من البيانات التي حصلت عليها من خلال السماح لمطوري التطبيقات بتضمين الشفرة الخاصة بالشركة في تطبيقاتهم.

وكان من بين عملاء الشركة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والتي تجمع البيانات كجزء من جهود التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد بحسب تحقيق أجرته مجلة مازربورد.

وقالت غوغل إنها أرسلت في يونيو (حزيران) الماضي تحذيراً لمدة سبعة أيام لكل مطوري التطبيقات الذين يعملون مع شركة سيف جراف. وطالبت المطورين بحذف الشفرة التي تساعد في جمع البيانات لصالح سيف جراف وإلا فإنه سيتم حذف هذه التطبيقات من متجر التطبيقات "غوغل بلاي".

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي ينتقد فيه أعضاء الكونغرس الأمريكي شركات التكنولوجيا الكبرى بسبب حصولها على بيانات المستخدمين وانتهاك خصوصياتهم.