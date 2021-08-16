شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، أن هناك أكثر من 32 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطائها حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن ذلك عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة، كما نصحت بأخذ اللقاح والتسجيل الآن عبر تطبيق صحتي.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس الأحد عن تسجيل 542 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلًا عن تسجيل 1041 حالة تعافي جديدة، و13 حالة وفاة جديدة.