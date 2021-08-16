هل تجوز قراءة القرآن من «الجوال» على غير طهارة؟.. «السليمان» يجيب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الدكتور عبدالسلام السليمان، حكم قراءة الشخص للقرآن الكريم من الجوال على غير طهارة.
وأوضح السليمان، في مقطع صوتي نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، أنه لا حرج في قراءة القرآن من الجوال على غير طهارة.
وقال إنه يجوز للشخص ذلك؛ لأن الجوال لا يأخذ أحكام المصحف الشريف.
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