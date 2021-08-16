شكرا لقرائتكم خبر عن مرور المدينة: إغلاق جزئي لطريق عمر بن الخطاب لمدة شهر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إدارة مرور المدينة المنورة وبالتنسيق مع أمانة المنطقة، أنه سيتم الإغلاق الجزئي لطريق عمر بن الخطاب وذلك ابتداءً من الأحد 7 محرم 1443هـ وحتى 7 صفر 1443هـ.

وقالت الإدارة عبر حسابها بتويتر، إن ذلك يأتي لتنفيذ أعمال المشروع، وأهابت بسالكي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.

وأهاب المرور، بالمواطنين، استخدام الطرق البديلة طيلة مدة إغلاق طريق عمر بن الخطاب الجزئي.