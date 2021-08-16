لإزالة صداع مستخدميه.. تصميم جديد لـ "تويتر"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

وافقت منصة "تويتر" الأمريكية للتغريدات على إجراء تعديلات في تصميم نسختها الخاصة بسطح المكتب، بعد تلقيه شكاوى من العديد من المستخدمين.



وأعلنت "تويتر" عن قيامها بإعادة ضبط التباين على أزراره، وذلك بعد شكوى المستخدمين من إصابتهم بإجهاد في العين وصداع نصفي، بسبب التباين المرئي العالي في ألوان الأزرار والروابط، بالإضافة إلى الخط الجديد الذي استخدمه "Chirp".

وقد يكون التباين العالي مفيدا للأشخاص الذين يعانون من ضعف في الرؤية أو المصابين بعمى الألوان، لكنه قد يكون مؤلما للأشخاص الذين لديهم حساسية للألوان الزاهية أو الضوء، بحسب وكالة "سبوتنيك.

ومن بين التعديلات التي أجرتها "تويتر" في تصميمها هو تحويل لون زر المتابعة إلى أسود، وذلك عند "عدم متابعة" الحسابات.

يشار إلى أن موقع "تويتر" أعلن عن وقف عملية توثيق حسابات مستخدميه من جديد، والتي كان أعادها بعد غياب في شهر مايو الماضي.

وأوضح "تويتر" أنه أوقف العملية لرغبته في العمل على طلبات التوثيق، وكذلك عملية مراجعتها، التي تتيح للمستخدمين الحصول على علامة التوثيق الزرقاء.

وتردد أن السبب الحقيقي وراء ذلك القرار هو أن منصة التغريدات الشهيرة قامت خلال الفترة الماضية بتوثيق حسابات مزورة وغير أصلية.