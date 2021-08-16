إصدارات خاصة من هواتف سامسونج الجديدة وساعتها الذكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق الإصدارات الخاصة Thom Browne الأنيقة من هواتفها الذكية الجديدة القابلة للطي والساعة الذكية Galaxy Watch4.



وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنها تعاونت مع مصمم الأزياء الأمريكي توم براون لتصميم موديلات خاصة أنيقة من الهاتف الذكي Galaxy Z Fold3 5G وGalaxy Z Flip3 5G والساعة الذكية Galaxy Watch4.

وتعتمد الإصدارات الخاصة على نموذج الألوان الأبيض مع الخطوط الحمراء والزرقاء المميزة لتصميمات توم براون، كما يظهر اسم Thom Browne على جميع المنتجات، وتم نقش هذا الاسم أيضا على جسم الساعة الذكية Galaxy Watch4 مباشرة.

وتأتي الإصدارات الخاصة الجديدة مزودة بالكثير من الملحقات التكميلية؛ حيث يأتي الهاتف الذكي Galaxy Z Fold3 5G مع الساعة الذكية Galaxy Watch4 بثلاثة أساور.

فيما تم مواءمة تصميم الملحقات التكميلية التي تشمل سماعة الرأس اللاسلكية Galaxy Buds2 وقلم سامسونج Samsung S Pen Pro وحافظة جلدية للهاتف الذكي وسماعة الرأس مع شاحن وكابل الشحن ومع شاحن سامسونج اللاسلكي Trio، وفقا لنموذج الألوان المميز.

وأعلنت شركة سامسونج أن سعر الإصدار الخاص من الهاتف الذكي Galaxy Z Fold3 5G يبلغ 2650 دولارا أمريكيا، وسعر الهاتف الذكي Galaxy Z Flip3 5G مع نفس الملحقات التكميلية يبلغ 1850 دولارا أمريكيا، كما ستتوافر الساعة الذكية Galaxy Watch4 كإصدار خاص Thom Browne بثلاثة أساور بشكل منفصل مستقبلا.