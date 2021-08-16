وكالة: محادثات متقدمة في أرامكو لإبرام صفقة جديدة تصل إلى 25 مليار دولار

دبي - محمود عبدالرازق - وتنوي أرامكو، بحسب مصادر لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية، أن تستحوذ على نسبة 20% من أنشطة تكرير النفط والكيماويات، التابعة للشركة الهندية، مقابل أسهم في أرامكو تتراوح قيمتها ما بين 20 إلى 25 مليون دولار أمريكي.

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ويمكن التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة، بحسب مصادر مطلعة على تفاصيل تلك الصفقة.

وأعلنت "ريلاينس" عن بيع حصة 20 في المئة من أنشطتها لتحويل النفط إلى كيماويات مقابل 15 مليار دولار في 2019 إلى أرامكو، لكن الصفقة توقفت بعد انهيار أسعار الخام والطلب عليه العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وفي أواخر يونيو/حزيران، قال رئيس مجلس إدارة "ريلاينس"، الملياردير موكيش أمباني، إن الشركة تأمل في إضفاء الطابع الرسمي على شراكتها مع أرامكو هذا العام، وأعلنت انضمام ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو إلى مجلس إدارة الشركة الهندية العملاقة كمدير مستقل.

وقالت "رويترز" إنها سعت للحصول على رد من "أرامكو" أو "ريلاينس" ولكنهما رفضا التعليق.

وارتفعت أسهم ريلاينس 2.3 في المئة إلى 2194.15 روبية، بعد الإعلان عن التقارير الخاصة بتلك الصفقة.