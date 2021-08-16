طائرة تركية تنقل 4 مصابين من الجيش اللبناني بانفجار عكار إلى أنقرة للعلاج

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فقد أشرف على عملية الإجلاء السفير التركي لدى لبنان، علي برش أولوسوي، ومستشار وزير الصحة اللبناني، حسين محيدلي.

وقال أولوسوي في المطار: "إن تركيا تابعت ما حدث جراء الانفجار وقد تجاوبت مع وزارة الصحة اللبنانية وتواصلت معها لمد يد المساعدة إلى المصابين".

وأضاف: "الطائرة التي وصلت إلى المطار محملة أيضا بأدوية وأدوات طبية إلى الجهات اللبنانية الصحية".

كما تفقد السفير التركي، علي أولسوي، والأمين العام للهيئة العليا للاغاثة، اللواء الركن محمد خير، مستشفى الجعيتاوي في بيروت، حيث وقفا على أوضاع المصابين جراء الحريق الناتج عن انفجار بلدة التليل في عكار.

وصرح السفير التركي في لبنان بكلمة قال فيها: "بعد حصول الانفجار الفاجع صباح اليوم تم التواصل مع الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية بهذا الموضوع".

وأضاف: "اليوم ليلا ستصل طائرة إسعاف لنقل أربعة أشخاص مصابين إلى تركيا وسنبقى على تواصل لأي نوع من المساعدات، ونحن مستعدون لتقديمها وسنقوم بإرسال الأدوية والمعدات الطبية للمساهمة في الوضع الراهن حاليا".

واعتبر "أن المستشفى التركي في صيدا للحروق كان من المفترض أن يكون جاهزا وقد تم التواصل مع الأجهزة المعنية بهذا الموضوع وكان يجب أن يكون الافتتاح قبل هذه الأوضاع والوضع الآن أثبت أننا بحاجة لهذا المستشفى وسنستمر بالتواصل مع الأجهزة المعنية لإعادة افتتاحها بوقت قريب".