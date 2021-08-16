شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن وكوريا الجنوبية يعزيان هايتى فى ضحايا الزلزال المدمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن تعازيها لحكومة وشعب جمهورية هايتي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سواحل البلاد، وأسفر عن مصرع المئات وإصابة وتشريد الآلاف وخلف أضرارا مادية جسيمة.

وأكدت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الإثنين، وقوف المملكة إلى جانب حكومة وشعب جمهورية هايتي، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

على صعيد متصل، بعث الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن برقية تعزية إلى رئيس وزراء هايتي أرييل هنري في ضحايا الزلزال الذي ضرب سواحل البلاد.

وأكد مون وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم، انضمام بلاده إلى جهود المجتمع الدولي لتقديم الدعم والإغاثة الطارئة في هايتي.