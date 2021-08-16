شكرا لقرائتكم خبر عن تفجير أبراج نقل الطاقة بكركوك فى العراق.. والقبض على إرهابى شمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الاثنين، عن استهداف أبراج نقل الطاقة في كركوك بعمل تخريبى جديد، موضحة أن خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (كركوك - سنتر اربيل) تعرض لتفجير بعبوات ناسفة ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

وأضافت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) ـ إن "إصرار العناصر الإرهابية على استهداف النقاط الحيوية في المنظومة الوطنية، ما هو إلا دليل على محاولة قتل الحياة في هذا البلد من خلال استهداف ملف الخدمات وعلى رأسها الكهرباء".

وأشارت إلى أن الإدارة العليا في وزارة الكهرباء تواصل تنفيذ خططها من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين في ظل الظروف الراهنة، إلا أنها لا زالت تتعرض مفاصلها إلى أعمال تخريبية هدفها استنزاف قدراتها وإمكانياتها، مضيفة أنه يتم الآن الإسراع في إنجاز الصيانة المطلوبة وإعادة خط الكهرباء المتضرر إلى الخدمة.

في سياق آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي القبض على أحد العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم داعش خلال محاولته الهروب شمالي البلاد.

وذكرت الخلية أنه " بهدف القضاء على عناصر العناصر الإرهابية، نفذت قوة من اللواء الثالث التابع إلى فرقة الرد السريع في وزاره الداخلية، واجب مشترك مع جهاز المخابرات الوطني وقسم استخبارات الفرقة اسفر عن إلقاء القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4) إرهاب والصادرة بحقه مذكرة إلقاء القبض من محكمة جنايات قضاء سامراء".

وأضاف البيان أن " عملية القبض تمت في قضاء (طوزخرماتو) عند محاولته الهروب إلى شمالي العراق، وتم تسليمه إلى جهات التحقيق".

