شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسونج» تطلق الساعة الذكية Galaxy Watch4 الجديدة .. تعرف على مميزاتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

أعلنت شركة سامسونغ عن إطلاق ساعتها الذكية Galaxy Watch4 الجديدة بتصميم جديد بإطار دوار وتزخر بالعديد من التجهيزات التقنية المتطورة. وتعتزم طرحها في الأسواق العالمية خلال الشهر الجاري فيما لم تكشف عن سعرها.

ومن أهم الوظائف الجديدة للساعة الذكية، مستشعر BioActive لأنه يجمع ما بين مجموعة كبيرة من المستشعرات، ومهمته قياس ضغط الدم وتشبع الأكسجين في الدم واحتساب نسبة الدهون والماء في الجسم، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتوفر الساعة وظيفة تخطيط كهربية القلب ومستشعر قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم وقياس ضغط الدم وإمكانية احتساب نسبة الدهون والماء في الجسم، وعلى الرغم من أن الساعة الذكية Galaxy Watch4 تتوافق مع جميع هواتف أندرويد، إلا أن بعض هذه الوظائف لا يتوافر إلا مع هاتف سامسونغ Galaxy.

ًويأتي الإصدار Galaxy Watch4 Classic بتصميم مختلف، حيث يأتي في جسم مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وبإطار أعرض قليلاً وقابل للدوران يدويا لتصفح الرسائل والقوائم، ويعتمد الموديل Galaxy Watch4 المعتاد على إطار حساس للمس على غرار الإطار المتوافر في الساعة الذكية Galaxy Watch Active2.

وتزخر بالعديد من أوضاع الرياضة بما في ذلك تتبع النوم والتعرف على الشخير ومقاومة الماء وفقا لفئة الحماية 5 ATM وIP68، وبالتالي فإنه يمكن استعمالها أثناء السباحة.

وتدعم الساعة الذكية الجديدة المساعد الصوتي سامسونغ Bixby مع بعض إيماءات التحكم، حيث يمكن رفض المكالمات الهاتفية من خلال تدوير المعصم مرتين، وتعتمد في ساعتها على نظام التشغيل غوغل Wear OS 3.0، والذي يتم الترويج له تحت اسم “Wear OS powered by Samsung”.

وأكدت الشركة الكورية الجنوبية على أنها قامت بإعادة تصميم واجهة المستخدم One UI Watch 3.0، والتي تتوافر حصرياً للساعة الذكية الجديدة، وبفضل الاعتماد على نظام تشغيل غوغل يتوافر لساعة سامسونغ الكثير من التطبيقات التي يمكن تثبيتها من متجر غوغل بلاي.

وتحتوي الساعة على معالج سامسونغ Exynos W920، الذي يعمل بشكل أسرع بنسبة 20% مقارنة بالمعالج Exynos 9110 في الموديلات القديمة وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي 5ر1 جيغابايت وذاكرة الفلاش الداخلية 16 جيجابايت، والتي يتوافر منها 6ر7 جيغابايت فقط لتخزين الموسيقى والصور والتطبيقات على الساعة الذكية. وتشتمل أيضاً على بوصلة وتدعم تقنية البلوتوث 5.0 وتقنية الواي فاي 4 والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS،