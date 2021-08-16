HP تطلق حواسيب Chromebook جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة إتش بي الأمريكية، عن إطلاق اثنين من الأجهزة الجديدة المزودة بنظام التشغيل جوجل "كروم أو إس".



وأوضحت الشركة أن جهاز Chromebook x2 11 عبارة عن حاسوب لوحي مزود بلوحة مفاتيح قابلة للخلع، بالإضافة إلى الموديل Chromebase AiO من فئة الكل في واحد.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للحاسوب اللوحي إتش بي Chromebook x2 11 الجديد على شاشة لمسية قياس 11 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 2160 x 1440 بيكسل وتدعم عملية إدخال البيانات عن طريق القلم.

وينبض بداخله معالج كوالكوم Snapdragon 7c والمطور خصيصا للأجهزة المزودة بنظام التشغيل Windows-on-ARM، وبالتالي فإنه يوفر أداءً كافيا للأجهزة المزودة بنظام التشغيل جوجل "كروم أو إس".

ويزخر الحاسوب اللوحي الجديد من إتش بي بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية eMMC سعة 64 جيجابايت مع كاميرا السيلفي بدقة 5 ميجابيكسل وكاميرا رئيسية على الجانب الخلفي بدقة 8 ميجابيكسل.

وتمتد فترة تشغيل البطارية سعة 32 وات ساعة إلى حوالي 11 ساعة ويتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 45 وات.

ويدعم جهاز إتش بي الجديد مستشعر بصمة الأصابع ويأتي بحافظة لوحة مفاتيح قابلة للخلع مع دعم إدخال البيانات بواسطة القلم، وبالتالي فإنه يلبي متطلبات قطاع التعليم.

ويشتمل جهاز إتش بي Chromebase AiO من فئة الكل في واحد على شاشة لمسية FHD قياس 21.5 بوصة ويعتمد على معالج إنتل Pentium Gold 6405U أو Core i3-10110U وذاكرة وصول عشوائي من 4 إلى 16 جيجابايت وذاكرة داخلية eMMC سعة 64 جيجابايت أو ذاكرة NVME سعة 128 أو 256 جيجابايت.

وأعلنت الشركة الأمريكية أن سعر الحاسوب اللوحي Chromebook x2 11 وجهاز الكل في واحد Chromebase AiO يبدأ من 599 دولارا أمريكيا لكل منهما.